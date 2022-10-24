採訪手記：在現場誰跑得最快？

入大會堂變競速障礙賽

大會安排攝記們比文字記者早一批出車，提前到達會場。由於「閉環」管理、統一前往，日本記者往年「兩會」凌晨到大會堂前「霸頭位」的招數也失效。所謂「唯快不破」，想要靚機位還是只能靠一個「快」字。前日的閉幕大會上，記者大巴剛剛開門，某外電通訊社一名中方年輕女僱員一跳下車就撒腿狂奔。她一身運動裝束，連袋也沒有背，動作輕盈，從下車點正陽門一路跑到人民大會堂東門。

此舉嚇得其他記者不敢怠慢，急起直追，攝影大哥們扛起腳架和攝像機跟着跑。這段全程約800米的路程彷彿奧運田徑場，守衛天安門的武警亦用對講機報告「現在有幾名外國記者在廣場西側路上奔跑……」在東門外等候放行時，所有記者已氣喘吁吁，要除下口罩透氣，旋即又要跑上大會堂台階，過了安檢後再跑上二樓，競速賽變成障礙賽。

昨日又見到那位小妹妹，還未下車，她就說「我已經做好了起跑的準備」，她十分認真地解釋，「我們對機位有要求」。好在昨日大巴直接開到大會堂台階下，免去了800米衝刺。看來港記們平日還是要運動，不要辜負了「比西方記者跑得還快」的昔日美名。

明報記者 林迎

（中共二十大）