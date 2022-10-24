央媒披露「兩委」誕生記 稱習兩年前起親自把關

新華社指出，習近平親自謀劃部署、親自指導把關，為二十屆「兩委」人事準備工作「指明正確方向」。2021年3月，二十大幹部考察領導小組成立，習任組長。此後一年多，他3次出席省區市黨委、中央和國家機關等單位黨委（黨組）主要負責人會議，多次聽取人事準備工作匯報，提出嚴把人選政治關廉潔等要求。

「兩委」差額預選 數十落選未透露名單

2021年7月底起，中央分3批派出45個考察組；中央軍委也派出8個考察組進行考察。強調不搞「海推」、「海選」，把政治標準放在首位，過程中向中紀委徵求對「兩委」人選的意見1007人次，查核個人有關事項報告731人次，經把關，20餘人選沒列為考察遴選對象。

二十大期間，各代表團以差額選舉方式對「兩委」人選進行預選。提名二十屆中央委員候選人222名，差額17名，當選205名，差額比例為8.3%。提名中央候補委員候選人188名，差額17名，當選171名，差額比例為9.9%。提名中央紀委委員候選人144名，差額11名，當選133名，差額比例為8.3%。報道沒有透露數十名「兩委」落選名單。

新屆中央委員平均57.2歲

新屆中央委員會組成人員平均年齡57.2歲，33名女性，32人是少數民族；具有大學以上學歷的佔98.9%，其中29人是中國科學院院士、中國工程院院士。

（中共二十大）