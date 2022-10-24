劉兆佳：港澳人事兩會揭盅 丁薛祥「合適人選」

劉稱未必由港澳系統官接任

現時主管港澳事務的政治局常委為國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正，對於將由哪名政治局常委主理港澳事務，譚耀宗稱有關工作屬黨內分工，未必需要等待明年兩會才有決定。劉兆佳表示，新一屆常委中較多涉足本港事務的為丁薛祥，認為他是合適人選；港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧均未進入二十屆中央委員會，劉兆佳預計面對複雜國際形勢，未來主管港澳事務的官員需具備國際視野，不一定由過去任職港澳系統的官員接任。

特首李家超昨在社交網站發文，代表特區政府「熱烈祝賀中共二十大取得圓滿成功」，並稱中共中央總書記習近平見記者時發言「字字珠璣」。他表示，正確了解二十大精神有助「一國兩制」行穩致遠，以及幫助香港融入國家發展大局。他稱，在中央全力支持和「一國兩制」下，將帶領團隊團結各界，推動香港發展。

李家超讚習「字字珠璣」

唐英年籲聚焦灣區角色

全國政協常委唐英年認為，香港應繼續發揮「國家所需，香港所長」角色，透過大灣區展示八大中心角色，打通區內人流、物流、資金流和信息流，為未來發展奠下基礎。多個政黨及團體亦表示支持二十大報告及擁護新一屆中央領導班子。民建聯表示，香港必須按照二十大確立的治港方針，把握定位和機遇融入國家發展大局。工聯會認為香港應發揮在一帶一路及大灣區內的角色和優勢。

（中共二十大）