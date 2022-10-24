移師金色大廳 習笑讚記者報道

《幽燕金秋圖》「背景板退休」

12時許，隨着見面會主持人、中宣部副部長孫業禮說出「現在，讓我們以熱烈的掌聲歡迎總書記和各位常委」，金色大門徐徐打開，中共中央總書記習近平率領新當選的常委排成一字縱隊，向記者們走來。習近平健步在前，當他向傳媒揮手時，緊隨其後的李強馬上開始鼓掌，排最後的新任中紀委書記李希亦拍起手來，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥陸續加入鼓掌行列。

習近平走上台後在中間站定，餘下6人分立兩旁，集體合照完畢後，習步往講台，逐一介紹6名常委，被叫到者微微鞠躬向記者致意。習全程表情輕鬆，不時面露微笑。他最後稱讚記者們報道二十大、傳遞中國聲音時笑得最開心，更稱「你們辛苦了」。其間，只有中央辦公廳主任丁薛祥稍稍側身，望着講話的習，其他幾名常委都是眼望前方，神情嚴肅。習離開時，與旁邊的外交部翻譯打了個招呼，另有一人快步上前與習交談幾句，他正是前日在主席台上扶起前總書記胡錦濤的中辦副主任、秘書局局長孔紹遜。

明報記者

（中共二十大）