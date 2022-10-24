24入局者地方諸侯佔半 當中逾半新人

這批地方諸侯逾半為政治局新人，包括馬興瑞、尹力、劉國中、李干傑、張國清、陳吉寧和袁家軍。其中馬興瑞是頂替已出任中央農村工作領導小組副組長的新疆前書記陳全國；而陳吉寧也有機會接替升任常委的蔡奇，順位出任北京書記。至於李強和李希「入常」進京履職後的空缺，料由這屆入局的地方諸侯接任。

其實以往除了北京、上海、天津和廣東外，其他經濟大省也出過不少政治局委員。從上屆政治局8名入局地方諸侯的安排來看，韓正升任常委後，上海書記一職由新入局的時任江蘇書記李強接任；時任廣東書記胡春華2018年升任副總理後，則由時任遼寧書記李希南下接替他的職務。

新面孔李書磊 被視習「文膽」

除地方諸候外，局委中也有不少新面孔，像現任中宣部常務副部長李書磊和中國社會科學院院長石泰峰。現年58歲的李書磊被稱為習近平的「文膽」，曾長期在中央黨校工作，中共十七大後，時任政治局常委習近平兼任中央黨校校長，李書磊獲提拔為副校長，據稱習在黨內的一些講話稿均出自其手。而66歲的石泰峰原為內蒙古書記，今年4月才接掌社科院；他早年曾在中央黨校任職，後擔任過江蘇省長、內蒙古書記。

（中共二十大）