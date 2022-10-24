習緊握「槍桿子」 張又俠何衛東副主席

張又俠具實戰指揮經驗

中央軍委7名成員，何衛東、李尚福、劉振立是新人。原軍委副主席許其亮、國防部長魏鳳和、軍委聯合參謀部參謀長李作成3人卸任。

老將張又俠是本屆黨代會黑馬，他是現職少有具實戰指揮經驗的將領，與習近平是兩代交情。前日中央委員名單出爐後，名列其中的他已篤定連任。

另一軍委副主席何衛東早年長期在原南京軍區31軍（現駐防廈門的東部戰區73集團軍）服役，曾任31軍參謀長、上海警備區司令等職，2016年調任西部戰區副司令，3年後調回東部戰區擔任司令，晉升上將軍銜。

何衛東上月被揭調入聯指中心

何衛東上月被曝光調入軍委聯合作戰指揮中心（聯指中心）任職。由習近平擔任總指揮的聯指中心是軍委的戰略指揮中樞，統一指揮所有軍兵種，調動全軍作戰。長年駐守台海前線的何衛東進入聯指中心，並高升軍委副主席，解放軍未來戰略方向備受關注。

二十屆中紀委第一次全體會議也選出領導層，並經中央委員會批准。廣東書記李希一如所料擔任中紀委書記，8名副書記包括劉金國、張升民、肖培、喻紅秋、傅奎、孫新陽、劉學新、張福海，其中廣東省委秘書長張福海是李希的「大秘」。

（中共二十大）