習近平三任總書記 李強二把手 趙樂際王滬寧連任 蔡奇丁薛祥李希新「入常」

明報二十大採訪組 北京報道

新入常4人皆習最信任的人

習：堅持一切為了人民

中共二十大前日的閉幕會選出第二十屆中央委員會，昨舉行一中全會，選舉了中央政治局委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記；通過中央書記處成員，決定中央軍委組成人員，批准二十屆中紀委第一次全體會議選舉產生的書記、副書記和常委人選。

新常委的組成備受注目，十九屆常委習近平、趙樂際、王滬寧均在新中委名單中，一如所料連任。按排名慣例，趙樂際、王滬寧料分別出任全國人大常委會委員長、全國政協主席。其他4名新常委李強、蔡奇、丁薛祥及李希均是習最信任的人。

上海封城民憤未阻仕途

按排名慣例 李強料接任總理

在新晉常委中排名第二的李強，是少有曾主政長三角三地的高幹。習近平擔任浙江省委書記時，李強是省委秘書長，即習的「大管家」；在此期間，李強還攻讀香港理工大學工商管理並獲碩士學位。十八大後，李強升任浙江省長；十九大後，由江蘇省委書記任上，調任上海書記。今年初，上海爆疫封城，引發物質短缺等問題引發民眾不滿，李強曾遭市民當面指罵；不過因是執行中央防控指令，仕途未因此受阻，今年6月宣布「打贏了大上海保衛戰」。依照常委排名慣例，李強料將在明年全國兩會上接任國務院總理一職。

主政北京 蔡奇清理外來人口遭非議

粵書記李希掌中紀委

蔡奇是福建人，曾任前福建書記陳光毅秘書，亦是習近平在福建和浙江工作時的多年舊部。十八大後，時任浙江副省長的蔡奇奉調入京，擔任中央國安委辦公室副主任；2016年起歷任北京市長、市委書記。主政北京期間，蔡奇在主導「清理北京外來人口」、「拆除北京建築物樓頂牌匾」等事件遭受非議，不過，疏解北京非首都功能及成功舉辦2022年冬奧會均是其顯著政績。蔡奇也是較早使用「習近平總書記重要思想」這一提法的地方大員，十九大後他率先尊稱習為「人民領袖」。蔡奇昨起並擔任中央書記處第一書記。

俗稱「大內總管」的中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任丁薛祥，是習近平在上海擔任市委書記時的舊部。丁薛祥深得習信任，十八大後奉調入京。李希則曾擔任習仲勳（習近平父親）老部下李子奇的秘書，因為這一緣故，與習早年便已相識。李希已當選中紀委書記，而丁薛祥有望明年接任常務副總理。

在與媒體見面時，習近平表示，道阻且長，行則將至，「前進道路上，無論是風高浪急還是驚濤駭浪，人民永遠是我們最堅實的依托、最強大的底氣」。他強調，現在中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變；中國開放的大門只會愈來愈大，中國將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展。

俄羅斯總統普京、朝鮮勞動黨總書記金正恩、越共總書記阮富仲，以及老撾、古巴等中國友好國家領導人，祝賀習近平再次當選中共總書記。

（中共二十大）

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