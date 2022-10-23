主席台觀察：胡錦濤中途被扶離場 新華網稱健康原因

按慣例，閉幕會前半段不公開，記者要在人民大會堂東大廳等候。至上午11時半記者入場時，大會處於中段暫停狀態，此時栗戰書正與胡錦濤傾談，有時還握着胡的手。不久，王滬寧加入討論，他側着身趴在桌上，似在關切胡的狀况，後來他叫來一名工作人員吩咐幾句，該工作人員便走到習背後，習對他指示一二，該工作人員離開。

習、栗、王繼續圍着胡討論，內容不得而知。一分鐘後，又來了一名年輕工作人員，彎腰聽習吩咐幾句，再來到胡身邊，幫他拿起眼鏡，而栗戰書則幫手收拾胡枱面的文件。胡此時還未站起，他側身與習近平說話，疑似誤以為習枱面的文件是他的，想要取走，被習按住。工作人員一手拿着胡錦濤的眼鏡和文件，另一手將他扶起，並抬手指引他前往主席台旁邊的通道。

臨走時分別拍一拍習近平、李克強

胡錦濤臨走時，拍了拍習、李二人，似是告別。而指引他出去的工作人員其後返回，習對他吩咐了幾句。其後大會堂服務員上台斟茶時，仍有為胡的杯子添水，顯示會務組不確定他是否會回來，胡到散場無再露面。

有新華網記者獲悉，胡錦濤最近一直在抽空養病，但堅持出席二十大閉幕；當他在會議期間身體不適時，為其健康，工作人員陪他到會場旁邊房間休息，「現在，他好多了」。

此外，國家副主席王岐山昨日亮相主席台，意味着結束外訪後已完成隔離檢疫。前任國家副主席曾慶紅繼續照顧105歲的前常委宋平，為他拿茶杯，在奏《國際歌》起立時還想幫手攙扶。缺席開幕式的江澤民、朱鎔基、吳邦國、羅幹等元老，昨亦沒出席閉幕會。

昨日各項決議都是舉手通過，當習近平說「贊成的請舉手」時全場齊齊舉手，而當問「反對的請舉手」時，場內工作人員陸續報以「沒有」的回應。一共6次「沒有」後，習近平再確認道「沒有」，棄權票亦是同樣，「沒有」之聲迴盪在大會堂內。散場時，習近平神情輕鬆，向兩邊代表打招呼。當他走到宋平身邊時，更是臉露笑容，這時曾慶紅也轉身寒暄，並向宋平豎起大拇指。

明報記者

（中共二十大）