李克強、汪洋、韓正、栗戰書退中委 習近平、王滬寧、趙樂際留任 新常委今亮相

王佩凡 林迎 明報二十大採訪組 北京報道

中共二十屆一中全會今天上午在北京召開。依照慣例，會推選中共總書記、政治局常委及委員，提名通過中央書記處成員，決定中央軍委正副主席與委員，以及中紀委正副書記及中紀委常委人選。官方昨日發布通告，新當選的政治局常委會在中午時分與採訪中共二十大的中外記者見面。

李克強、汪洋67歲退出 「七上八下」打破

昨日閉幕大會應到代表和特邀代表2378人，實到2338人。大會選出205名中央委員，比十九屆多一名；候補中委171名，比十九屆少一名。其中中央委員有133名新人，約佔65%（見另稿）。十九屆政治局25名委員中，有13人不在新一屆中委名單。常委習近平、王滬寧及趙樂際當選新一屆中委，預計習近平將展開他的第三個任期。另外4名常委中，除了72歲的栗戰書和68歲的韓正，同屬67歲的李克強和汪洋也不能連任，意味中共過往奉行的「七上八下」不成文規定，已告打破。

政治局逾半卸職 9「習家軍」局委留任

其他18名中央政治局委員中，有9人連任中委，分別是國務院副總理胡春華、中央辦公廳主任丁薛祥、重慶市委書記陳敏爾、上海市委書記李強、中宣部長黃坤明、廣東省委書記李希、天津市委書記李鴻忠、北京市委書記蔡奇，以及中央軍委副主席張又俠。其中胡春華屬於以前以中共總書記胡錦濤為首的「團派」，李鴻忠曾是第十屆全國人大常委會副委員長李鐵映在遼寧和電子工業部任職時的秘書，也具有以前中共總書記江澤民為首的「江派」色彩。丁薛祥、李希，以及現年72歲的張又俠等其他7名局委，和十九屆常委中兩名留任中委者王滬寧及趙樂際，均被外界視為「習家軍」得力幹將。

沒有連任中委的其餘9名中央政治局委員，分別是中央軍委副主席許其亮、中央外事辦主任楊潔篪、政治局唯一女官員孫春蘭副總理、全國人大副委員長王晨、副總理劉鶴、中央組織部長陳希、中紀委常務副書記兼國家監察委員會主任楊曉渡、中央政法委書記郭聲琨，以及中央農村工作領導小組副組長陳全國。除了曾任新疆黨委書記的陳全國現時66歲，其他人均達到68歲或以上。

習：中共走過百年奮鬥 又踏上新趕考路

昨日大會亦通過關於十九屆中央委員會報告的決議、關於十九屆中央紀律檢查委員會工作報告的決議、關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議。大會提出，從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

習近平在結束有關議程後發表講話，強調中國共產黨走過了百年奮鬥歷程，又踏上了新的趕考之路；全黨要緊密團結在黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定歷史自信，增強歷史主動，敢於鬥爭、敢於勝利，埋頭苦幹、銳意進取，團結帶領全國各族人民為實現黨的二十大確定的目標任務而奮鬥。

（中共二十大）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676