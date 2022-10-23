寫入遏制台獨 台陸委會促京棄侵犯思維

新修訂黨章還寫入「堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊」。

在外交方面，則有「弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界」等內容。

學者：一國兩制解決台灣問題方針不變

對於中共黨章新修訂的涉台論述，國家行政學院教授竹立家向本報指出，該論述體現大陸要以「一國兩制」方法，來推進台灣問題和平解決，寫入黨章以後，表明此目標和方針是不變的，會作為中共對外工作重要指導方針。

但竹立家又指，「這是我們的願望，也是我們的目標」，當這個路（和平解決）走不通時，也不排除用其他方式來解決。

至於黨章也把「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」納入，竹立家稱中國面臨很嚴峻的國際環境，包括貿易保護主義、技術封鎖、政治抹黑等；從國內看，中國經濟在未來的發展競爭中也會遇到很多矛盾和問題，因此這種鬥爭精神，對於未來走好自己的路有非常重要的現實意義。

（中共二十大）