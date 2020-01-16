中國式現代化、雙循環新格局入黨章 全黨必須領悟「兩個確立」決定性意義 自覺維護習核心

明報二十大採訪組 北京報道

大會一致同意，把中共十九大以來，習近平新時代中國特色社會主義思想新發展寫入黨章，「更好反映以習近平同志為核心的黨中央，推進黨的理論創新、實踐創新、制度創新成果」。

大會同意把黨的初心使命、黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的內容寫入黨章。「黨和人民取得的一切成就，都是通過鬥爭取得的」，大會同意把發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領的內容寫入黨章；同意把「黨是最高政治領導力量，堅持和加強黨的全面領導」等內容寫入黨章。

大會認為，二十大提出以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，並將此確定為新時代新征程中國共產黨的中心任務。大會同意把上述內容寫入黨章，同意把逐步實現全體人民共同富裕，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局等內容寫入黨章。

修改數項新論述

黨章亦根據全面建設社會主義現代化國家戰略安排、中國特色社會主義法治道路、偉大自我革命引領偉大社會革命、全面從嚴治黨等方面的新論述作出相應修改。

大會認為，進入新時代正因確立了習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立了習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，黨才有力解決了影響黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的突出矛盾和問題，消除黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，從根本上確保實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

大會認為，「兩個確立」是黨在新時代取得的重大政治成果，是推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革的決定性因素；全黨必須深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，更加自覺地維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，更加自覺地維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導。

內地學者稱習領導能力

實現第二個百年目標必然要求

國家行政學院公共管理教研部教授竹立家認為，習近平的領導能力，對於推進社會主義現代化國家建設，具有重要的領導意義和領導力，習思想具有重要的理論和實踐指導意義；這是全國實現民族復興，實現第二個百年目標的必然要求。

（中共二十大）