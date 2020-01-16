採訪手記：境外記者入紙600多份申請採訪

二十大新聞中心10月12日開通「境外記者採訪代表申請系統」，境外記者可通過系統提交向代表提交採訪申請，採訪通過網絡視像和書面方式進行。申請需要在系統中填寫目標受訪對象的姓名、所屬代表團和採訪問題，行家俗稱這一過程為「入紙」。

大會規定每名記者每天最多提交3份採訪申請，本報記者日日滿額入紙，眼看系統表格愈來愈長，會期一天天過去，一直顯示「辦理中」的申請狀態令人心焦。大會進行到第四天，終於有北京故宮博物院院長王旭東、雲南拉祜族歌手李娜倮同意受訪。

隨後幾天亦續有佳音，不過礙於大會系統向境外企業電子郵箱發信不暢，需由在京同事協助聯絡工作人員，對方再找代表本人拿回覆，一來二去頗為周折。有台灣行家還說曾收到受訪台籍代表發來過往大陸官媒報道鏈接，覺得「是在提醒我不要重複提問」。

部分申請最終仍「辦理中」

對高官們的採訪申請，記者則收到一些拒信，大多解釋日程緊張，還有的到最後仍顯示「辦理中」。記者還發現，每單入紙都會按順序編號，於是特意在系統關閉前的最後2分鐘，提交了或許是全系統最後一份申請，編號顯示「623」。如此計算900名境外記者，平均每人入了0.69份紙，那麼每天入紙的《明報》記者，是否算勤力呢？明報記者

（中共二十大）