政法委王小洪陳一新入選 同屬習心腹

司法部長唐一軍落選

王小洪現年65歲，在中共二十大召開前數月始接替趙克志成為公安部長，他被認為是中共中央總書記習近平最為信任的人之一。王小洪從福建起跟隨習，一路快速升遷。習此前去香港、新疆，王小洪都跟隨在身邊，負責安保。

與王小洪一樣仕途被看漲的陳一新，現年63歲，任職中央政法委員會秘書長近5年。他在浙江曾任金華市委書記、溫州市委書記，習近平2002至2007年執掌浙江時，陳一新歷任省委辦公廳副主任、省委副秘書長、省委政策研究室主任，是習的秘書兼智囊。十八大後曾短暫擔任中央深改辦專職副主任、武漢市委書記。

唐一軍現年61歲，在浙江工作長達40年，早期曾任浙江省委辦公廳秘書、舟山市委秘書長。習近平在浙江時，唐一軍擔任浙江省紀委常委兼秘書長、寧波紀委書記等職。2017年10月，唐一軍在寧波市委書記任上升任遼寧省長。2020年4月，唐一軍轉換跑道，接替傅政華（今年9月判死緩）出任司法部長，仕途一度被看好。

（中共二十大）