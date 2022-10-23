69歲王毅料續戰外交

除王毅外，外交系統當選中委的，還有58歲中共中央對外聯絡部部長劉建超、61歲外交部黨委書記齊玉、56歲駐美大使秦剛，以及曾任外交部長助理、現年59歲中央國家安全委員會辦公室副主任劉海星。他們中間會否有人未來接掌外交部，值得觀察。

劉結一未列中委 未來對台負責人或調整

不過，此前海外盛傳是外長熱門的中共中央台辦主任、國務院台辦主任劉結一則不在二十屆中委名單中。劉結一是十九屆中央委員，生於1957年12月，將屆65歲。他失落中委，意味着未來對台工作負責人也將出現調整。劉結一的前任張志軍，在中共十九大的時候，亦無當選中委，翌年3月，其位由劉結一接任。

除劉結一外，國台辦3名副主任陳元豐、龍明彪、潘賢掌，亦都無一人當選中委或候補中委。有傳會復出的前中聯部長宋濤，也沒有進入中委。

宋濤現年67歲，是中共十九屆中委，同被視為外長大熱。但今年6月，宋濤不再擔任中聯部長，而出任全國政協教科衛體委員會副主任。央視新聞早前播出中共中央8月31日在中南海召開黨外人士座談會，就中共二十大報告徵求意見稿聽取意見的畫面，顯示宋濤亦在場，與中央改革辦常務副主任穆紅、中央財辦常務副主任韓文秀、國務院研究室主任黃守宏並排而坐，外界據此猜測宋可能復出。

（中共二十大）