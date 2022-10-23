粵書記李希料掌中紀委 晉政治局常委 同時任中委 唯一十九屆政治局委員當選兩委

明報二十大採訪組 北京報道

在新選出的二十屆205名中央委員和133名中紀委委員中，李希是唯一一名同時是中委又是中紀委委員的十九屆政治局委員。在2012年的十八大及2017年的十九大，王岐山和趙樂際也是唯一當選中委同時又當選中紀委委員的政治局委員，後來他們都順利當選中紀委書記並晉升政治局常委。

曾任習仲勳部下秘書 與習近平相熟

現年66歲的李希出生於甘肅省隴南市兩當縣雲屏鄉人，兩當是中共中央總書記習近平的父親、中共元老習仲勳1932年發動兵變之地。李希曾長期在甘肅任職，在1980年代做過時任甘肅省委書記李子奇的秘書，而李子奇是習仲勳的老部下，亦是陜西老鄉。李子奇曾常到北京、深圳探望習仲勳，李希亦常陪伴在旁，由此也與習近平相熟。

隨後李希調往地方累積基層管理經驗，並曾任延安市委書記，他2007年率團訪問上海時，受到時任上海市委書記習近平的接待。而習近平曾在延安市延川縣文安驛鎮梁家河村下鄉做知青，2007年梁家河鄉親給習寫信，習的回信，亦是由李希來轉達。

2017年南下廣東 強勢打貪

李希的仕途彷彿在中國地圖上畫了一個「十字」。2004年，他在西北部的甘肅省擔任省委秘書長，隨後一路向東，並在2011年擔任上海市委副書記；2014年，他北上遼寧省擔任省委書記，3年後南下廣東，接捧胡春華出任廣東省委書記。5年來，廣東強勢治貪，多名「大老虎」落馬，包括廣東省人大常委會黨組成員、深圳前市長陳如桂，深圳市委原副書記、政法委書記李華南，廣東省委原常委、統戰部長曾志權等。據南粵清風網，廣東省紀檢監察機關共立案調查省管幹部697人、處級幹部7724人，挽回經濟損失242.94億元人民幣。

今年5月李希作省委工作報告時，稱習近平是思想上的「定盤星」、行動上的「指南針」，並稱廣東的成績，靠的是習近平「定於一尊、一錘定音的權威」和「山高水長的關懷厚愛」。而在日前二十大廣東團小組討論上，李希要求廣東聚焦實現習近平賦予的使命任務，全面推進現代化建設。

除李希外，同時當選中委和中紀委委員的還有中紀委排名第二的副書記張升民（軍紀委），排名第三的副書記劉金國和排名第六的副書記肖培；中紀委排名第七的副書記喻紅秋，以及李希的「大秘」、廣東省委秘書長張福海，則進入新一屆中紀委名單。而69歲的政治局委員、中紀委常務副書記楊曉渡則不在中委和中紀委名單中。

（中共二十大）