軍委主席負責制入報告 學者稱護航中國現代化

中共元老鄧小平在文化大革命結束後復出，隨後在1981年6月的中共十一屆六中全會當選中共中央軍委主席，為中國改革開放掌舵護航；1982年12月，五屆全國人大五次會議通過修改憲法，寫入「中央軍事委員會實行主席負責制」。

《解放軍報》2015年闡述「貫徹軍委主席負責制」，即必須堅持全國武裝力量由軍委主席統一領導和指揮，國防和軍隊建設一切重大問題由軍委主席決策和決定，中央軍委全面工作由軍委主席主持和負責。在中共十九大後的2017年11月，中央軍委印發《關於全面深入貫徹軍委主席負責制的意見》。此次二十大報告則提出健全有關體制機制。

竹立家指出，軍委主席負責制是黨領導軍隊的一貫方針，隨着國際形勢的變化和中國進入現代化國家進程，軍隊對於保護國家國防、經濟層面的安全會發揮愈來愈重要的作用。澳門軍事評論員黃東表示，報告須經逐字斟酌，提出「健全」即說明仍有改善地方。

局部戰不止台海 還有南海中印邊境

對於報告提到要「打贏局部戰爭」之說法，黃東表示，「局部（衝突）不一定只有台海」，像南海、中印邊境都存在紛爭，朝鮮半島現在看來平緩，但一旦爆發衝突極有可能拖中國落水。戰略學者黃介正稱：「應該說除了北邊，中國在東、西、南幾個戰略方向上都需要厲兵秣馬，當然其中台海是現在的最優先級。」

明報記者

（中共二十大）