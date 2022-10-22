雲南拉祜族老達保村以歌舞脫貧

人均可支配收入 10年增12倍

拉祜族是古老民族，中國境內主要聚居在雲南，緬甸、泰國、老撾等國亦有族人。現年39歲的李娜倮，生於瀾滄拉祜族自治縣酒井鄉勐根村老達保村民小組一戶普通農家，她說，「從小就在爸爸、媽媽的影響下，特別喜歡音樂，13歲就學會彈吉他，喜歡創作歌曲，創作的《快樂拉祜》、《實在捨不得》等歌曲被大家傳唱」。

老達保村世代貧困，但現在村寨裏人均可支配收入，由2011年末的1100元（人民幣，下同）增至2021年末的14,595元。寨子的變化，得從李娜倮2013年成立「老達保快樂拉祜演藝有限公司」說起。

「當時我們年輕人都能出去外面演出，都能有收入，但老人家和小朋友去不了，所以我們就決定在家門口成立公司，讓老人和小孩都能來演出，也有了收入。」公司剛成立時，村民都不信唱唱跳跳就能賺錢，到現在公司演員達200人，上至80歲老人、下至3歲小孩，每戶最少有一人參加演出。

每戶一人演出 3A景區爭4A

李娜倮說，整個寨子的人都能歌善舞，公司在政府支持下，投入一千餘萬元包裝音樂、歌舞產品，並打造出老達保拉祜風情實景劇《快樂拉祜》，「我們自創的拉祜族民歌達300多首，其中我創作的歌曲有30首」。

通過演出，愈來愈多認識了拉祜族音樂，各地遊客也慕名而來，現在老達保已是國家級3A景區，正爭取成為國家級4A景區。目前寨子裏開辦了4家農家樂、10家民宿，特色產品銷售點8個。不僅如此，老達保整合土地資源，推出老達保蔬菜園、巨幅彩色稻田畫等田園觀光體驗項目，實行集民族文化、休閒度假、農業觀光為一體的鄉村旅遊模式。

李娜倮為二十大作歌稱幸福時代

在二十大前，李娜倮特別寫了一首新歌《幸福的時代》，歌詞大意是：「達保村寨好風光，有千萬種蔬菜讓你饞，這裏的青山最青，綠水更綠，真是青山銀山……偉大的食物養育了全人類，歡迎四方朋友來做客觀光，好吃好喝又好玩，千蜂萬蝶採花蜜，這是幸福的新時代……」

（中共二十大）