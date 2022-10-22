首股創科浪潮發源地 中關村昔「一位難求」

早期的中關村電子一條街，曾聚集多個大型電子產品商場，高峰期每日人流達20萬人次。隨着這些商場先後退出，中關村也從電子產品集散地，改向高新技術產業開發、創新創業為主的方向發展。

六年前吸80%天使投資人

2013年3月，北京市提出打造創業孵化一條街，2014年6月，海淀圖書城易名中關村創業大街，定位於建設全球創新創業高地，吸引了全國創業者湧入。他們沒有資金租賃辦公場所，就在大街附近咖啡廳辦公，3W咖啡、雕刻時光等一系列咖啡館應運而生，經常「一位難求」。國務院總理李克強2015年5月曾到訪3W咖啡與創業者交談。2016年《北京青年報》數據顯示，80%的天使投資人都在中關村，披露的創業投資項目和金額佔全國40%以上。

全國科技園湧現 中關村人潮不再

在全國各地科技園區湧現後，科創產業與人員也開始分散上海、深圳等各地，昔日中關村「一位難求」的情况已少見到。疫情下，被稱「總理咖啡廳」的3W咖啡在今年國慶未有營業。不過二十大代表、中關村科技園區管理委員會主任許強表示，今年6月北京市科委、中關村管委會已發布中關村示範區資金支持政策，包括《關於推動中關村加快建設世界領先科技園區的若干政策措施》和推動措施落地的5份文件，預計今年投入財政資金17億元人民幣，進一步激發創新創業主體活力，助企業抗疫情、促研發。

（中共二十大）