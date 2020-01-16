4招吸外資 中關村：重視加強港合作 京港合作項目3年涉2340萬 36港團隊進駐創業中心

除了粵港澳大灣區之外，作為中國科創鼻祖的北京中關村也不乏港青投入科創。許強以書面接受本報專訪，强調北京積極構建京港科技交流合作機制，不斷完善京港協同創新平台建設，設立京港科技合作專項。近3年來先後促成17項京港聯合研發合作項目，涉2340萬元經費。他又稱，北京市與香港貿發局、香港創科局等合作伙伴，在每年京港洽談會上舉辦科技專場活動，加強京港青年創新創業合作，已有36個香港團隊入駐中關村京港澳青年創新創業中心。

創投集聚政策引導基金退出資金進出

在吸引港資、外資方面，許強稱主要集中在四項工作。一是機構集聚，積極吸引境內外知名創投機構在京發展，於朝陽區建設首個國際創投集聚區，目前已引入高瓴、紅杉等多家知名創投，並引導30多家國內外知名創投組建創投聯盟；二是政策引導，今年1月，北京市科委、中關村管委會等7部門印發《關於加快建設高質量創業投資集聚區的若干措施》，提升北京市創業投資發展環境；三是基金退出，今年6月推出《關於推進股權投資和創業投資份額轉讓試點工作的指導意見》，提出拓寬股權投資和創業投資退出渠道的相關舉措。去年年底北京市在現行私募基金法律框架下開設私募股權轉讓平台。最後是資金出入境，去年4月印發的《關於本市開展合格境外有限合伙人試點（QFLP）的暫行辦法》，進一步擴大外資投資範圍，吸引和培育更多中外投資機構來京投資。

談到北京及中關村的科創發展，許強表示，北京市已連續5年蟬聯「自然指數—科研城市」榜首，在《全球創新指數2022》全球科技集群榜單中位列第三；中關村園區創業氛圍亦異於5年前。在支持創新創業上，中關村開展了創業輔導、早期投資、資源對接等專業化服務，支持培育一批硬科技創業企業。

面對新的國際環境，許強表示，北京市將深入推進中關村新一輪先行先試改革，利用好政策去吸聚一批全球優質創新資源落地北京；構建創新交流平台品牌，高規格舉辦中關村論壇，打造具全球影響力的科技創新交流合作國家級平台；探索國際科技合作新路徑，支持各類創新主體積極參與「一帶一路」建設，延伸國際創新鏈等。

明報二十大採訪組 北京報道

（中共二十大）