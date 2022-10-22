北京聞風：中國式現代化開新篇 ／文：鍾鳴九

除高層人事變動，中共將如何推進和拓展中國式現代化也備受關注。「二十大報告釋放出的大量資訊理論性頗高，是中國邁上新征程的綱領性文件，是實現今後5年乃至更長時間戰略目標的行動指南」，中共中央黨校（國家行政學院）教授張希賢認為，本次大會核心意義在於開啟中國式現代化道路。

盤點過去一周，中共二十大對外界關切的諸多重要議題給予了清晰回應。譬如，二十大報告重點明確了中國式現代化是什麼、本質為何，並為現代化「總目標」設置了眾多關鍵目標。中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家指，三個方面值得外界關注。

中共理論、深化改革開放、和平發展 三方面值得外界關注

一是中共理論創新達到新高度，旨在更好地統一全黨思想，動員全黨，團結全黨。二十大報告對中國新的發展階段給予了充分的理論準備，並將其上升為指導思想，講明當前應重點解決哪些問題、應朝着採取哪些新舉措的方向努力、邁向怎麽樣的新征程，意在統一黨員思想，形成合力。中共的理論指導越清晰，帶領中國沿着發展藍圖繼續前進的確定性就越足。

二是中共強調發展，堅持深化改革開放。二十大開幕會上，習近平在口頭報告中提及「發展」一詞108次。對於如何「完整、準確、全面」貫徹新發展理念，習近平在報告中說，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

隨着新冠疫情、烏克蘭局勢、通脹等因素衝擊，單邊主義、保護主義加劇，全球經濟面臨多重下行風險，外界聚焦中國經濟政策發展走向。竹立家分析稱，在開啟中國式現代化道路的起點，習近平在報告中明確把「堅持深化改革開放」納入五項重大原則之列，體現了中共治國理政思路的連續性，反映出改革開放仍是中國經濟發展的重要一環。

三是以和平路徑實現發展。竹立家認為，二十大報告在制定中國發展目標和路徑時，充分回應了外界的關切，向世界提供了確定性預期。中國選擇的是一種既符合自身發展，又推進人類文明共同體發展的路徑。這是一種和平的發展，是一種惠及人類文明的發展。

文：鍾鳴九

（中共二十大）