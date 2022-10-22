採訪手記：一天兩檢 做好準備見常委

原本的檢測要求是在21日上午7時至中午12時做一次、在22日上午7至9時及晚上7至9時各做一次。不料昨日上午臨時通知，當天也要早晚各做一次，上午最好在9時前完成，令還在吃早餐或者正在前往記者招待會的同行們措手不及，檢測站前馬上排起人龍。

北京的核酸檢測服務承諾是「最遲12小時」出結果，事實上一般6至8小時就會有，如果一天內相隔12小時做一次，就可保證北京健康寶上總是顯示「核酸0天」（即不足24小時）。與常態化檢測點的10或20人一管混檢的大規模篩查不同，新聞中心的檢測點全是單人單管，一旦結果異常就可準確找到目標人物。

有個小麻煩是，來自不同地區的記者證件各異，除內地身分證可以掃描外，其他都要工作人員手動輸入，難免出現錯漏，導致核酸結果無法顯示。有台灣行家就因為這樣，要在房間內禁足一日，由工作人員上門檢測3次，他笑稱：「在台灣做一次核酸3500（新台幣，折港幣854元），現在一天就『賺』10500。」

明報記者

（中共二十大）