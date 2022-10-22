二十大今閉幕 料一半中委換血

採差額選舉 比例8%以上如十九大

新華社報道，從周三（19日）開始，各代表團對十九屆中央政治局提出並經大會主席團通過的二十屆中央委員會委員、候補委員和中紀委委員候選人預備人選名單進行了認真醞釀。代表們認為，這個名單是經過嚴密的組織程序、充分發揚黨內民主產生的，集中了各地區、各部門、各條戰線、各個行業黨的執政骨幹和優秀代表，整體素質優良、結構比較合理、分佈比較均衡，群眾基礎比較好，是一個考慮比較周全的方案。

周四下午和昨日上午，大會舉行各代表團全體會議，先後對中央委員、中紀委委員和候補中央委員進行預選。按照大會選舉辦法的規定，預選採用差額選舉辦法，差額比例均多於8％。

二十大主席團昨上午舉行第三次會議，由中共中央總書記習近平主持，會上通過經各代表團預選產生候選人名單（草案），再交各代表團於昨日下午分組醞釀。今天上午大會將舉行正式選舉。根據年齡及職務判斷，十九屆中央委員204人中料約有一半換人。

今天的二十大閉幕會還將通過關於十九屆中央委員會報告的決議、關於十九屆中央紀律檢查委員會工作報告的決議、關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議。

（中共二十大）