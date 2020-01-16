生態環境部：十年環境保衛戰現成果 習近平親審閱每項「欽差」報告 首查監測數據造假2案判23人

昨日記者會主題為「建設人與自然和諧共生的美麗中國」，翟青稱，中國堅持「綠水青山就是金山銀山」（習近平環保語錄）理念，堅持「山水林田湖草沙」一體化保護和系統治理。他說，過去十年，中國全力打好「藍天、碧水、淨土保衛戰」，空氣質量、地表水質得到改善（見表），土壤污染風險得到有效管控，全面禁止「洋垃圾」入境，實現固體廢物「零進口」目標。

北京從2012年起公佈PM2.5數據，多年來空氣污染情況備受公眾批評。翟青介紹，京津冀及周邊重點區域空氣質量的改善，是自2017年來派出5萬人次、用時1300多天，開展105輪大氣污染防治監督幫扶，「一輪壓着一輪，在緊張的時候每年只有春節大家可以休息幾天，其他時間都在現場，累計檢查超過210多萬個點位，推動解決大氣污染問題超過28萬個」。

野象北巡 江豚亮相

而在生物多樣性保護重大工程的努力下，300多種珍稀瀕危野生動植物野外種群數量得到恢復與增長，「雲南野象『旅行團』北巡，『微笑天使』長江江豚頻繁亮相，藏羚羊繁衍遷徙，白洋澱鰟鮍魚等土著魚類逐漸恢復」。翟又稱，在2016年、2018年，生態環保部門嚴肅查處了兩宗環境質量監測數據造假案件，23人被追究刑事責任，是生態環保歷史上第一次有人因數據造假被判監，刑期在半年至兩年不等，極大發揮震懾作用。

2015年，被稱為「環保欽差」的中央環保督察組亮相，由原環保部牽頭，中紀委、中組部的相關領導參加。翟青說，習近平親自謀劃、親自部署、親自推動中央生態環保督查制度，他親自審閱每一批督察工作安排、督察報告、整改方案和整改落實情況的報告。從2015年底試點開始到現在，已經完成了對31個省區市和新疆生產建設兵團的兩輪督查，還涉及一些部門和中央企業，下一將謀劃開展第三輪督察。

稱碳排放降48.4% 超額完成國際承諾

他強調，經濟高質量發展和生態環境高水平保護是相通的，國家積極應對氣候變化的戰略，亦包括調整產業結構、優化能源結構、提高能效、建立市場機制、增加森林碳匯等一系列政策。「2020年，中國碳排放強度比2005年下降48.4%，超額完成向國際社會承諾的目標。」翟青說，中國是全球森林資源增長最多和人工造林面積最大的國家，是全球「增綠」主力軍，並成功啟動全球覆蓋温室氣體排放量最大的全國碳市場。

沈燕媚、王佩凡、林迎 明報二十大採訪組 北京報道

（中共二十大）

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