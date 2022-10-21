美媒稱內地研放寬隔離 改「2+5」 外界存疑 旅業：觀政策轉捩需年後

中國實施「7+3」迄今約4個月，國務院聯防聯控機制今年6月28日發布的《新冠病毒肺炎防控方案（第九版）》，將入境管控時間從「14+7」調整為「7+3」，即7天集中隔離加3天居家監測。

彭博社報道，中國官員正討論縮短入境隔離期限，考慮讓入境人士在集中隔離2天後，再居家健康監測5天，居家時仍受到監督且需定期採驗核酸，相關措施會納入即將推出的第十版《防控方案》。

報道引述「知情人士」表示，暫未知實施「2+5」檢疫措施的實際安排，包括居家隔離期會有什麼限制，以及在內地沒有固定居所的外國人和其他旅客的做法；又稱放寬檢疫措施須得到中央高層批准，因此仍可能出現變數，或最終不調整做法。

A股旅遊航空類一度漲停

目前國家衛健委未有回應。值得關注的是，東方航空、南方航空等內地航空公司，近期陸續恢復多條國際航線及增加班次。上海澎湃新聞指出，昨日午後A股市場旅遊、機場及航空類股表現搶眼，其中西安飲食、眾信旅游等一度觸及漲停。

不過，外界對中國是否放寬隔離措施仍有疑慮，皆因中共中央總書記習近平日前在二十大報告過去5年工作時提到，面對突如其來的新冠疫情，堅持「動態清零」不動搖。《人民日報》等央媒也在大會開幕前相繼發文為現行防疫政策護航，稱「躺平」不可取、「躺贏」不可能。

增國際航班因應留學商務需求

據中央社報道，一名觀光旅遊業內人士表示，大陸國際航班增加是配合國務院早前要求，因應留學生及商務人士等需求，難視作縮短入境人士隔離天數的前奏。他認為，大陸官方是否放寬入境隔離限制可以觀察農曆新年後疫情控制狀况，疫情控制得宜才有討論空間。

另一在滬人士則稱，隔離天數和清零方針是兩回事，「動態清零」的壓力和恐懼才是讓人不願踏入大陸的原因。

內地對於疫情防控嚴陣以待，各地防疫措施不斷收緊。繼「3天2檢」、「1天1檢」核酸檢測政策後，河南鄭州高新區近日首次實施「1天2檢」，廣州花都區部分區域也跟進實施。