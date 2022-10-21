習疫下「雲外交外事全覆蓋」 赴G20否適時公布

視像出席重大外事活動78次

馬朝旭表示，中共十八大以來，習近平親自推進「氣勢恢宏」的元首外交，為中國特色大國外交舉旗定向。十年來，習近平42次出訪，足迹遍及5大洲69個國家和地區，在國內接待逾百位國家元首和政府首腦，實現最重要地區國家和國際組織的全覆蓋。

被問到習近平「是否將出席下月的二十國集團（G20）峇厘島峰會」時，馬朝旭說，G20領導人第十七次峰會將於11月15日至16日在印尼峇厘島舉行，關於中方領導人與會的消息將適時發布。

張忠謀六度代表台灣赴APEC

另外，台灣當局已宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，出席11月18至19日在泰國曼谷舉行的APEC經濟領袖會議。這將是張忠謀第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣出席會議。

張忠謀屆時可望與習近平同台。台國安會副秘書長徐斯儉表示，不知道習近平會不會主動接觸張忠謀，但張忠謀在APEC會議中有很多機會，會跟各方領袖很自然地互動，向來都是這樣，張忠謀非常有經驗。

（中共二十大）