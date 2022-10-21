外交部：10年拿下台9友邦 阻外部勢力涉港 稱中國外交「敢鬥爭善鬥爭」

在中共二十大新聞中心的記者會上，馬朝旭說，新時代10年，中國外交之所以能夠在複雜嚴峻的國際形勢中攻堅克難、砥礪前行，取得舉世矚目的成就，根本在於中共中央總書記習近平「掌舵領航」，根本在於習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想「科學指引」。

馬朝旭列數全面加強中共集中、統一領導對外工作，強化中方的國際影響力與「主場外交」等中國外交成就，其中在談到維護國家主權安全發展利益時，他說：「面對外部遏制打壓和無理干涉，我們開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣當局9個所謂的『邦交國』。」

陸委會批誇耀顯粗暴

被大陸「奪走」的台灣邦交國，分別為馬英九時代的岡比亞（2013年）和蔡英文任內的聖多美和普林西比（2016年）、巴拿馬（2017年）、多米尼加（2018年）、布基納法索（2018年）、薩爾瓦多（2018年）、所羅門群島（2019年）、吉里巴斯（2019年）及尼加拉瓜（2021年），目前台灣的邦交國僅剩14個。對於馬朝旭的說法，台陸委會答覆自由亞洲電台稱，「中共誇耀『外交鬥爭成果』只是突顯蠻橫粗暴本質」。

馬朝旭又稱，10年來中國建交國總數從172個增加到181個。同世界各國和地區組織建立伙伴關係的數量，從41對增加到113對。「推動中俄建立新時代全面戰略協作伙伴關係，提出中美關係應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則的正確方向，倡導中歐構建和平、增長、改革、文明四大伙伴關係，同廣大發展中國家的團結合作更加密切」。

京友邦增至181 台餘14

在回應中國外交於維護國家主權、安全和發展利益方面是如何體現鬥爭精神時，馬朝旭稱，「必須堅持發揚鬥爭精神，增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓……依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地」。他表示，「我們堅定捍衛中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。我們有力回擊佩洛西竄台等倒行逆施，堅決反對任何『台獨』行徑，堅決遏制外部勢力干涉，進一步鞏固一個中國的國際共識」。

助力國安法 挫以疆制華

稱堅持走中國人權發展道路

馬朝旭還說，「我們堅定不移貫徹『一國兩制』方針，助力香港國安法生效實施，精準反制美西方無理制裁。我們以事實真相戳穿謊言，挫敗一些勢力『以疆制華』的政治圖謀。我們堅持走中國人權發展道路，絕不接受任何『教師爺」的頤指氣使，反對把人權問題政治化」。

明報二十大採訪組北京報道

（中共二十大）