採訪手記：路過有確診者餐館遭7+3 申訴後准3天3檢

記者後來向北京12345政務熱線申訴，沒有得到完整的答覆。正愁着如何繼續申訴的時候隨手撥打該市文旅局的電話，接電員工一聽我沒有到訪過該地點，馬上便說「你現在把我說的話錄音，到時候播給酒店前台聽」，看來求助的人一直不少，對方早已見慣不怪，還懂得用錄音「留證據」。經過一番周折，酒店前台通知我可以「3天3檢」。

易遭禁足 同事倡沒事別掃碼

雖然能避免「7＋3」，但現在出門卻是步步驚心。像商場、超市、地鐵這種人流多的地方風險極高，一個感染者去過超市，所有掃過碼的顧客和員工都會被找上門，大數據也會捕捉一些路過的人。最安全的交通工具是共享單車，但要是上一手感染了，按照北京防疫的嚴格程度，估計也會接流調電話。為了避免不必要的麻煩和「彈窗」，同事建議「沒什麼事就別去掃碼的場所」。

京成掃碼都市 公廁也要掃

然而北京不用掃碼的地方，也許只有路邊的公園吧，就連公共洗手間都要掃碼。想要約見一個久未見面的北京朋友，對方表示建議在家裏點外賣，「我公司封了一個星期，我的碼才剛變回來，就不出門吃飯掃碼了」，說得輕描淡寫。這種彈窗、流調電話、居家監測無處不在的生活，在外地來京的我們看來煩不勝煩，在北京人眼中卻早已是日常。

明報記者

（中共二十大）