國安單獨成章 台學者：內憂外患挑戰增

台灣國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文向本報分析，習執政10年，他如今所面對的國際環境，再無穩定的「重要戰略機遇期」環境可供不受掣肘地發展經濟，「東升西降」、中美角力、俄烏戰爭、氣候危機、新冠大流行等全球性議題，加劇了外在周邊環境對中共國家治理的挑戰。與此同時，中國社會內部的不穩定風險亦不減反增，來自經濟下行與不同社會層面張力帶來的挑戰，同樣為當局警惕。寇也認為，儘管二十大的「國家安全」論述涉及具體領域更加寬泛，但就重要性而言，「政治安全一定是核心」。

稱習對國安認知似毛

寇健文指出，中共執政史上的「國家安全」觀有幾次流變。到今天，習近平本人對「國家安全」認知頗似毛澤東，始終秉持社會主義之於資本主義有絕對優越性的強烈政治信條，因而西方對中國的反制和刺激，不斷強化習原本的「國家安全」觀，推動之成為今後中國更加優先的治理命題。

中國現代國際關係研究院副院長傅小強也表示，二十大報告對國家安全做出新的部署，體現出國家安全在黨和國家工作大局中的極端重要性。官媒中新社引述傅小強指出，中國推進國家安全體系和能力現代化，並不會擠壓外國安全空間、導致在華利益收縮，反而能夠為世界發展和全球治理提供中國智慧和中國方案。

明報記者 王聖辰

（中共二十大）