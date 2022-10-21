逾5年無「恐襲」 疆：民眾安全感逾九成九

「投資新疆，就是投資中國的未來」

一名馬來西亞國家通訊社的穆斯林女記者獲大會安排提問，她向張春林問道：「如何評價在中國共產黨領導下新疆各族人民生活的美好前景？」張春林介紹稱，新疆財政支出的70%以上用於保障和改善民生，新建多個衞星工廠（總廠在鄉鎮設的分廠）、產業園區，使有就業能力、有就業願望的城鄉居民全部實現就業。.

七成支出保民生 千萬人遷新居

「2012年以來，我們累計建成城鎮保障性安居工程238.53萬套，農村安居工程236.98萬套，1000多萬群眾喜遷新居。」張表示，新疆8902個行政村全部通公路、通水、通電，「使光明照耀天山南北、帕米爾高原、塔克拉瑪干沙漠」，全疆306.49萬貧困人口全部脫貧。

張春林又強調，新疆少數民族的傳統文化得到保護和傳承，多種民族藝術相繼搬上舞台，《新疆日報》和廣播電視台每天用漢、維吾爾、哈薩克、蒙古、柯爾克孜等多種語言文字同步發行及廣播，既持續推進國家通用語言文字學習使用，又提倡和鼓勵各民族相互學習語言文字。

（中共二十大）