談港故宮 京故宮院長讚內外設計完美 推薦親子共賞《百子圖》 盼策展吸引港青年

中共二十大新聞中心昨舉辦小型視像記者會，王旭東回答本報記者提問對香港故宮的印象時透露，在香港故宮建設的過程中，他已兩次到訪。而作為香港回歸25周年的重要活動，他於今年6月下旬再抵達香港，出席香港故宮的開館儀式。王旭東又表示，香港故宮是現代和傳統的結合，既是一個現代化建築，但又承載了很多來自故宮、來自中華的優秀文化，而這些元素「又不是直接的讓你去看到它，是你要去感受它」，他稱讚這種設計創意十分好，既不是抄襲也不是模仿，而是在充分認識中華優秀傳統文化的基礎上，又能夠體現這個時代的一些精緻創造。

建議家長可回憶訴說幼時經歷

王旭東稱，留意到香港故宮所策劃的一些展覽得到香港市民高度關注，很多家長帶孩子去參觀感受中國文化。他特別向香港青少年推薦其中一件乾隆時期的漆器展品《百子圖》。《百子圖》由5種顏色的漆組成，刻劃了很多可愛的幼兒以及用來盛放抓周的物品（抓周指孩子一歲生日時擺放各類物品，第一個抓到什麼就表示孩子將來從事的行業）。王旭東稱，家長帶着孩子去看《百子圖》，一方面可以回憶自己小時候，也能向孩子訴說小時候的經歷。

「當然，我是希望觀眾能夠自己走進香港故宮，去尋找對自己內心特別觸動的那件文物，然後把它分享出去，讓更多的人通過你的認識去了解它。」王旭東道。至於香港故宮未來辦展方向，他亦希望能夠策劃更多讓孩子們學生們喜歡的展覽，有一些特定的文化主題，還有一些豐富多彩的展示方式去吸引香港青少年。

形容港故宮中外文化窗口 作用不可替代

談到香港故宮的重要性，王旭東認為在香港中外文化藝術交流中心建設過程中，香港故宮的平台和窗口作用是不可替代，除了希望香港故宮繼續展示北京故宮的文物，還要策劃與其他國家合作，展出他們的文物。

受新冠疫情影響，北京故宮加強了數碼技術、「雲展館」技術的開發。王旭東介紹，現在每年按照7.5萬件的速度推進，已完成60多萬件文物的數碼影像採集，但還有100多萬件文物需要完成。他指，北京故宮是遊客觀眾人數最多的世界文化遺產地和博物館，2019年的遊客曾達到1900多萬人次，雖然疫下觀眾人數受衝擊，正常情况每日限4萬人，疫情防控時只能接待3萬人，但十一黃金周曾一票難求，他相信疫情防控常態化以後，遊客會愈來愈多。

沈燕媚 王佩凡 林迎 明報二十大採訪組 北京報道

（中共二十大）

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