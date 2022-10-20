採訪手記：途經確診者所到餐館 也被「7＋3」

流調來電：「被大數據捕捉」

我聽到這句話，只感到一頭霧水，我的健康碼都是綠碼且無彈窗，更沒有到訪過該餐館。後來一查，發現該餐館在回酒店的路上，距離約5分鐘路程。「我沒有到訪過或逗留過」，我說。對方回答：「可能是路過的時候篩到了，你向酒店報備一下。」後來，酒店前台表示收到文旅局的通知，由於該地點出現陽性個案，我需要被執行「7＋3」政策，即居家健康監測7天，不能出門；此後還要3天兩檢，結果陰性才能恢復正常。

7天健康監測 費用自理

「慢着，所以我僅僅是一個可能經過該路段幾秒鐘的路人，就要被莫名其妙隔離7天，甚至10天？」「不是隔離，是健康監測」，對方堅稱。但所謂健康監測是無法出門的，酒店將會安排社區人員上門做核酸，並且沒有送餐等服務，一切費用自理。

酒店前台和一些朋友提醒我，可透過北京12345熱線申訴，還提議可以附上自己當天的支付或掃碼紀錄，以證「清白」。經過上網查詢和對照紀錄，該陽性個案在餐館內吃飯時，我應該早已回到酒店了。最後，12345打了半天才打通，至於是否申訴成功，也要聽天由命吧。

明報記者