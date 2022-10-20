工信部：培養更多高層次複合型人才

建設科技創新工程師隊伍 加快突破核心技術

據「工信微報」微信公號昨日消息，工信部近日印發《關於加強和改進工業和信息化人才隊伍建設的實施意見》，提出加快戰略科學家、一流科技領軍人才和創新團隊、青年科技人才、高素質技術技能人才、企業經營管理人才等重點人才隊伍建設，提高部屬高校人才培養能力，強化集聚創新人才的特色載體建設，深化人才發展體制機制改革等具體舉措。

意見指出，從國家重大項目擔綱領銜專家中推薦一批戰略科學家人選，有意識地發現和培養更多工業和信息化領域具有戰略科學家潛質的高層次複合型人才。支持一流科技領軍人才和創新團隊加快成長。面向工業和信息化戰略急需領域，遴選支持一批科技領軍人才和創新團隊，在一線實踐中培養造就人才。發揮科技領軍企業、部屬高校、部屬科研院所等作用，組織產學研協同攻關，在人才梯隊配套、科研條件配套、管理機制配套方面給予特殊政策，加快關鍵核心技術突破。

意見還稱，完善青年科技人才評價體系，加強和改進部系統高級職稱評審工作，提高40周歲以下青年入選比例。提高部系統博士後流動（工作）站建設質量。引導和支持用人單位在薪酬待遇、住房、子女入學等方面加大支持力度，解決青年科技人才的後顧之憂。