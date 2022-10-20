黨媒推中共國際形象網宣片：只為一個目標

英文宣講黨史及黨員先進事迹

2分50秒的宣傳片在中共二十大期間播出，全程主要用英文以自我介紹的形式宣講中共的「一切奮鬥，一切犧牲，一切創造，只為一個目標」。影片引習近平講話，指中國共產黨將「立志於中華民族的千秋偉業，致力於人類和平與發展崇高事業，責任無比重大，使命無上光榮」。

片中還出現了在貧困地區建立免費女子學校的張桂梅，在中印邊境流血衝突中受傷的解放軍團長祁發寶，湖北省衛生健康委員會副主任、武漢市金銀潭醫院院長張定宇，中國第一代核潛艇總設計師、中國工程院院士黃旭華，以他們為典型代表，講述中國共產黨員的先進事迹。

習周日報告內容 已納滬四大展館講解詞

據《人民日報》有份參與製作的工作人員對本報說，這條國際形象宣傳片10月9日定稿，之後趕工剪輯到昨日面世。

另外，在中共總書記習近平周日（16日）作二十大報告後，位於上海的中共第四次全國代表大會紀念館已將報告內容融入展覽講解詞中，據該館負責導覽《固本強基築堡壘》展的講解員韋榮芝說，16日在館內收看了習近平做的二十大報告後，館內很快調整了展覽講解詞，特別融入了報告中強調增強黨組織政治功能和組織功能的內容。她說，希望通過及時修改講解詞，將二十大報告的最新思想傳達給每一位來館觀眾，從自身做起弘揚偉大建黨精神。