公安部：中國是世界上最安全國家 許甘露稱命案刑案最低 2021中國民眾安全感98.6%

明報二十大採訪組北京報道

在昨日中共二十大記者會上，許甘露指出，2021年殺人、強姦等8類主要刑事犯罪、毒品犯罪、搶劫搶奪案件、盜竊案件的立案數和一次死亡3人以上的較大交通事故數，較2012年分別下降64.4%、56.8%、96.1%、62.6%和59.3%；另外，10年來中國有3799名民警犧牲，5萬餘公安民警負傷。

10年3799民警犧牲 5萬餘負傷

許又表示，10年來，公安機關制定了《反恐怖主義法》、《反有組織犯罪法》、《網絡安全法》、《反電信網絡詐騙法》等和公安工作密切相關的15部法律、10部行政法規，出台了公安機關辦理刑事案件、行政案件程序規定等規章22件；公安機關未來也將落實推進國家安全體系和能力現代化的部署要求，防範化解影響社會穩定的各類風險隱患，常態化開展掃黑除惡，繼續集中打擊整治群眾反映強烈的突出違法犯罪。

中央政法委副秘書長誾柏在同一場合指出，習近平在二十大報告中有23次提到「法治」，充分體現黨中央對法治的高度重視；十八大以來，在法治中國建設領域取得了5項重要成就，包括完善全面依法治國的頂層設計、加快推進中國特色社會主義法治體系建設，過去10年制定和修訂150多部中央黨內法規；此外，司法體制改革也取得重大進展，司法機關85%的人力資源集中到辦案一線，人均辦案數量增長20%，結案率上升18%。

殺人搶劫銳減 電信詐騙大增

最高檢察院副檢察長童建明在記者會上談到中國刑事犯罪結構發生的明顯變化。他說，殺人搶劫等嚴重暴力犯罪大幅度持續下降，危險駕駛、電信詐騙等新型危害經濟秩序的犯罪大幅度上升。中國刑事案件訴前羈押率從2012年的69.7%下降至今年前9個月的28.3%。

童建明還說，着力強化對訴訟活動的法律監督，2013年至今年9月對認為確有錯誤的刑事、民事、行政裁判，提出抗訴11.9萬宗；以及辦理「昆山反殺案」等一批有影響性的正當防衛案件，以鼓勵公民見義勇為。

「昆山反殺案」發生於2018年8月，當地市民于海明騎單車時，與醉酒駕駛的劉海龍險些發生碰撞。劉海龍下車後不單推搡踢打于海明，還從車中取出砍刀拍打于。

其間劉海龍砍刀脫手，被于海明搶到，兩人在爭奪中，于海明用刀刺傷劉海龍，劉送醫搶救無效死亡。昆山市公安局事後表示，經查明及聽取檢察機關意見，認定于海明屬於正當防衛，不負刑事責任。