學者：習「鬥爭」觀比毛時代更廣泛更現實

「鬥爭」一詞伴隨中共歷史敘事一路走來，如今成為中共政治詞彙。台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山向本報指出，從毛澤東到鄧小平再到習近平，雖同講「鬥爭」，意涵卻不盡相同。毛時代以階級為綱，圍繞階級或權力的系列鬥爭運動，製造了大量負面歷史現場；鄧以後的時代，「鬥爭」一詞以更柔性的範式轉移呈現，指導議題亦開始多元；到了習時代，「鬥爭」理念變得更加泛化與現實化，思潮演變、外力干涉、獨立分裂、公共危機等國家治理隱患，都被納入「鬥爭」的主理範疇。

「鬥爭」兩考驗：需兼顧「安全」 受經濟影響

趙分析，「鬥爭」一詞在中西政治語境中有着不同詮釋。西方普遍忌憚該詞，視之為共產主義洪水猛獸和對國際秩序破壞企圖；台港對「鬥爭」觀念普遍冷感恐懼，兩地大眾的意識形態體系鮮有類近概念；對於習來說，「鬥爭」其實更接近追求使命感、奮發有為、轉守為攻的去消極化語義。同樣受訪的台灣中研院政治所研究員蔡文軒亦認為，習的「鬥爭」觀非「很壞」概念，更多時候旨在處理廣泛的不協同議題。

趙認為，習因個人背景緣故，更傾向使用傳統詞彙「舊語新說」，或令其一些理念傳播在語義學上遇挫。此外，習的「鬥爭」觀在現實中亦面臨兩重考驗：其一是「鬥爭」需兼顧「安全」，包括台海、朝核、南海、俄烏等傳統安全議題，以及新冠疫情、氣候變化等非傳統安全議題，北京決意「鬥爭」的過程要照顧到相應安全因素，這亦是習宣讀時提50次「安全」原因所在；其二是「鬥爭」要配合「能力」，尤其是經濟能力，目前大陸包括指數下行、失業率高、樓市低迷等經濟逆風特徵，均關係到「鬥爭」成效，經濟安全與否直接影響着「鬥爭」能力。

明報記者 王聖辰