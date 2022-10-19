人民日報披露會議細節 習：中國式現代化最難最偉大

在討論時，習近平表示：「我和大家一樣，是一名普通共產黨員。我們就是實實在在把事情做好，就是把黨中央決策部署好好結合各地實際去貫徹落實。因為信任黨中央，信任中國特色社會主義，就好好把我們的事情做好。」

習：和大家同為「普通黨員」

談起中國式現代化，習近平稱：「記得當年我到農村去，當地『秀才』跑我那兒來宣講，說『咱們今後現代了，那都不一樣了，樓上樓下電燈電話，包子餃子肉絲肉片』。」昔日鄉村裏遙想的心願，卻是今天中國大地上普通人家過的平常日子。

在現場交流中，習近平提起二十大報告中關於「工人階級」及「製造業和實體經濟」的兩句話。習近平說：「工人階級的階級基礎擴大了。現在，知識分子也是工人階級的一部分，是靠勞動致富的。百年前的工人，是受剝削最嚴重的，也是在中國革命中最英勇的。」

關於「堅持把發展經濟的着力點放在實體經濟上」，習近平闡釋說，中國式現代化是人口規模巨大的現代化，「我們的現代化既是最難的，也是最偉大的。從這個角度看，緊緊依靠工人階級是必不可少的，工人階級代表先進生產力。」

他強調不能瞧不起產業工人，一定要看實際貢獻。

（中共二十大）