官媒逾萬字文 報39副國級領導人表態

新華社逾萬字長文報道39名黨和國家領導人表態，包括不是常委的16名政治局委員（2名軍委副主席另外發稿），其中丁薛祥說，報告宣示了新時代新征程的莊嚴使命，給全黨以方向和引領，給人民以信心和力量，是高舉中國特色社會主義偉大旗幟的政治宣言，是實現民族復興偉業的行動指南。

一致贊同擁護習報告

李強在參加上海代表團討論時說，報告深刻闡釋了習近平新時代中國特色社會主義思想的理論創新和實踐創造，是一篇閃耀着馬克思主義光輝的綱領性文獻。陳敏爾則稱，報告是舉旗定向的政治宣言，是守正創新的理論巨作，是繼往開來的時代答卷，是求真務實的行動綱領。廣東省委書記李希指出，廣東要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，奮力在新征程中走在全國前列、創造新的輝煌。

新華社報道中，暫時未見國家副主席王岐山、最高檢察院檢察長張軍、全國政協副主席王正偉等領導人參與各團討論。

另外，習近平昨主持二十大主席團第二次會議，通過了二十屆中央委員、候補委員和中紀委候選人預備人選建議名單，提交各代表團醞釀。

會議還通過其他議程，包括將關於十九屆中央委員會報告的決議（草案）、關於十九屆中紀委工作報告的決議（草案）、關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議（草案）提交各代表團討論。

（中共二十大）