鄧小平前翻譯：倘習續出業績 連任更長 稱若任內解決台灣問題 將成中國歷史偉人

明報記者 林迎

現年60歲的高志凱是蘇州大學講座教授、全球化智庫副主任，他80年代初考入聯合國譯員培訓班，後進入外交部擔任翻譯，曾多次陪同鄧小平接見外賓。之後他獲得美國前國務卿基辛格推薦入耶魯大學學習法律，取得博士學位後，在內地、香港多間企業擔任高管。因為英文流利，現時擔任CGTN（中國環球電視網）評論員，並多次在BBC、CNN等外國電視台節目上闡述中國立場、反駁西方指摘。

屢登外媒述中國立場 駁指摘

「美國有些人反華、仇華、敵華，最大的心願就是習下台。」高志凱說，美國認為習對美不友好、處處針鋒相對，對美國毫不買帳，企圖換上一個「聽美國話」的接班人。他認為，這是美國「一廂情願」，也是誤入歧途：「美國搞混了兩個概念，認為中國在經濟上超過美國之後，也會奪取美國的霸主地位」。高解釋，中國人分開看待這兩件事，即使經濟上超過，也不會把一切強加於美國、強迫美國要聽話，「『霸』在中文裏不是好詞，中國歷史上也是推崇仁君、不做霸主。」

預未來5年中美關係更糟

高志凱認為，中國未來5年面對不利的國際環境，中美關係在未來一兩屆政府任期內都不會好，甚至可能變得更差。高稱，「（美國）跟2010年前的日本有點像」。2005至2010年間，他因工作關係常到日本，那時中國經濟總量即將超過日本成為世界第二，「日本人非常急躁，整天聽到後面中國的腳步聲愈來愈近，覺得自己48年（保持世界第二）的紀錄就沒了。」到中國真的超越，日本只能認命，如今中國經濟總量已是日本3.5倍，接近美國的80%。「當然，日本僅僅經濟上急躁，美國還有軍事、世界地位等全方位的急躁。」

他預計，美國人必須要越過一個「瞬間關鍵點」，即先確信中國經濟上已經超過，同時自己仍是國際「一哥」，世界秩序沒有翻盤，才會漸漸「come to terms（接納）」，中美關係也會進入更成熟的階段。

稱美2019打香港牌

國安法後打台灣牌

「美國在抗美援朝的時候都封鎖不了中國，何况現在中國還是130多個國家最大貿易伙伴，很多指標甚至超過美國，很多產品的產能超過世界50%以上。」高志凱表示，華盛頓仍用對付蘇聯一套來對付中國，「美蘇當時是在平行世界，但中美的世界是重疊的。」他指過去美國手上有好幾張「牌」，以前常打的是西藏牌，還有南海牌、新疆牌、香港牌，「2019年打得最厲害的是香港牌，雖然香港老百姓初衷不是這樣，但有意無意成了美國一張牌。」在《國安法》推出後香港恢復穩定，美國轉打台灣牌，令海峽局勢持續緊張。

高志凱強調，在這樣的歷史關頭，中國共產黨尤其最高領導層的穩定至關重要。他認為，習的第一個任期強力反腐、得罪很多人，需要很大勇氣，第二個任期則在理順關係，卻又遇上疫情挑戰，在這個關頭更加「不能亂」。

他憶述，自己剛為鄧小平服務是1984年，「他那時80歲，身體運動自如，腦子特別靈活」，「鄧小平82歲就是1986年，是他最輝煌的時候，跟美國人搞得一團和氣，逼蘇聯從中蒙邊境撤軍，逼越南從柬埔寨撤軍……1986年的小平是世界中心，所有人到中國來都要求見他。」而習近平到2035年（中國基本實現社會主義現代化時），正和1986年的鄧小平同歲，若任內解決台灣問題，更是中國歷史上一代偉人，「只要習總書記繼續為老百姓謀福利、繼續做出業績來，那（連任）5年都不是個事兒，還要更長。」

（中共二十大）