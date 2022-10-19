二十大觀察：誰未提及「兩個確立」？ ／文：孫嘉業

所謂「兩個確立」，是去年10月中共十九屆六中全會上提出的：確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。如無意外，「兩個確立」將會在二十大上寫入新黨章。

51副國級高官 王正偉張軍未提

在官方統一發布的表態新聞稿可見，到昨日為止，51名副國級高官中，只有全國政協副主席王正偉、最高檢察院檢察長張軍未參加討論。王正偉似因健康原因，不僅缺席十九屆七中全會，連二十大的開幕式都不見蹤影，但就仍名列大會主席團之列；張軍周日還有出席大會開幕式，會後還曾暢談對習近平報告的感想，但就似乎未參加他所在的上海團討論，原因未明。

官媒的報道規格是，習近平以外的另外6名政治局常委，每人單獨發一篇報道，其他政治局委員、書記處書記、全國人大中共黨籍副委員長、最高法院院長、國務委員、全國政協中共黨籍副主席等40名副國級高官，則是一篇過報道，各級官員的報道字數大致相若，軍方兩名政治局委員另篇報道。

6常委均提 9高官未直接提

從報道內容看，絕大多數高官，包括李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正6名常委在內，在表態發言中都有提到「兩個確立」。未直接提「兩個確立」的高官有9人，其中副總理劉鶴、國務委員兼國務院秘書長肖捷、全國政協副主席兼國家發改委主任何立峰都有提到，過去5年或10年取得的成就，全賴以習近平為核心的黨中央「堅強領導，有習近平新時代中國特色社會主義思想「指引」，或有相信有以習為核心的「黨中央堅強領導」，有習思想的「科學指引」，實現中華民族偉大復興的目標定能實現之類的表述；身兼港澳辦主任的全國政協副主席夏寶龍也表示，有習「作為黨中央的核心、全黨的核心掌舵領航，有習思想「科學指引，「『一國兩制』事業一定能越走越穩、越走越好……都算是間接提到了「兩個確立」。

另外5名高官則包括副總理孫春蘭、上海書記李強、國家監察委主任楊曉渡、中央軍委副主席許其亮、人大副委員長吉炳軒，其中孫、楊、許、吉即將退休，李強卻被視為習近平親信，還有望更上層樓。李只說習的報告「通篇閃耀着馬克思主義的真理光芒，「要深入學習，紮實行動」，未提「兩個確立」，亦無太多頌詞。官員發言的報道內容，因茲事體大，都經其本人或至少經其秘書審閱，應不是記者的斷章取義。

文：孫嘉業

（中共二十大）