報告提規範財富積累機制 學者：稅制需改革

報告首次提出「規範財富積累機制」，外界議論是要向先富、暴富階層「開刀」。上海復旦大學經濟學院院長、中國經濟研究中心主任張軍對本報表示，二十大報告作為綱領性文件，將影響未來5年收入分配調整，但仍需觀察接下來幾年具體政策為何，「『共同富裕』前兩年提出後引發了整個市場的高度關注，執政黨在起草報告時一定會做些回應。」

學者料變直接稅主導 共富不過激

張軍稱，推進共同富裕需要稅制「進行系統性的改革」。中國現時稅制仍以間接稅為主，「1993年定下的體系，到現在快30年」；總體稅收中，所得稅比重相差發達國家幾十個百分點。他預料，中國未來會加快稅收體制轉型，逐步調整為直接稅主導，即從以營業稅、增值稅為主，轉為所得稅、物業稅等為主的稅制。他提醒，中國人口老化較快，即便現在轉向直接稅，政府公共支出壓力仍會超出稅收可承受能力，養老、醫療會出現等缺口，如何彌補政府公共開支，將是大問題。

他又說，國家主席習近平曾表示，共同富裕問題、規範收入分配秩序和財富積累機制「都是比較長遠的工作」，所以不見得會過於激進；政策制定也會考慮到企業家、投資者和海外反應。他稱，中國經濟發展中碰到的問題太多，「規範財富積累機制」不會是優先問題，執政黨目前最大關切應是「怎樣穩住經濟大盤」。

明報記者 劉曉宇

（中共二十大）