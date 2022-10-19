談共同富裕示範區 浙：重點縮三大差距

富縣助26貧縣 GDP增速高平均0.7%

關於區域差距問題，王綱稱浙江現在人均GDP達到11萬元（人民幣，下同），城鄉居民收入分別連續21年和37年居全國各省區首位，但內部卻有很大落差；省內90個區縣中，有26個山區和海島縣，佔全省面積45%及全省人口24%，但這26個縣的GDP總量只佔全省9.65%。

王稱，當局針對26個縣特點，制定不同政策，發展不同功能，發達區縣與落後區縣一對一扶助，而今年上半年26個縣的GDP增速比浙江省平均水平高0.7%，說明浙江「兩極分化的速度沒有加快，落後地區或者山區縣的發展速度在提升」。

城鄉差距方面，王綱稱民眾感受最多的不是各縣GDP差距，而是交通便利、教育水平、醫療條件的差距。省方於交通，已建成浙江縣縣通高速公路、農村「村村通」公交；醫療上，農村醫院需連接大醫院，線上診療、共同看資料，確定藥方，確定治療方案。

收入差距問題上，王綱指出，農民在土地流轉和工作過程中可得三筆錢，即土地流轉的租金、打工的薪水、股權的分紅（若為集體經濟參股入股的股東），提高民眾收入。

昨晚的二十大新聞中心集體採訪活動，上海、江蘇、福建等多個代表團的發言人亦有出席。其中上海今年3月爆發疫情一度「封城」，嚴重影響民生、經濟，但於記者會無人談及疫情防控議題。

（中共二十大）