京：中心城區不貪大 攜津冀同發展 稱開幕日PM2.5達新低 「大會藍」勢變京常態

二十大報告提出中國式現代化後，城市建設和生態環境等議題備受關注。趙磊稱，「來自環保戰線的一名黨代表，特意委託我向大會的記者報告一個喜訊」，今年北京的PM2.5平均濃度已降至每立方米29微克，「特別是16號大會開幕當天，PM2.5已經低到每立方米1微克，創造了有史以來的最好水平」。他還稱，當局有信心和決心把「大會藍」變成北京的「常態藍」、「天天藍」。

9年人口密度減一成 目標降4密度

北京當局近年着重疏解非首都功能（即撤離、遷出與首都發展定位不符的城市功能），趙磊回應相關提問時稱，北京是全國首個提出「減量發展」的超大城市，不再「攤大餅」；過去10年，減少建設用地110平方公里，遷出一般製造業企業2000多家，2021年的中心城區人口密度比2012年下降9.5%，未來還要將人口、商業、建築、旅遊人口「4個密度」全部降低。

河北省委副書記、秘書長廉毅敏則稱，正有序建立雄安新區首批接收疏解的高校、醫院、央企，多間央企總部已開始建設。廉透露，雄安重點分區和重點工程發展非常順利，累計已投資4600億元人民幣，雄安高鐵站、京雄高速等都已經建成並通車。

雄安新區通州承接離京人口企業

趙磊還提到京津冀協同發展。該政策源起於2014年中共中央總書記習近平視察北京時，認為首都出現「大城市病」，並指出京津冀三地應協同發展。習當時稱，三地要轉變觀念，打破「一畝三分地」（只顧自己），在規劃標準、政策、管理這4個方面逐步實現統一。趙磊稱，「以前北京也是好資源都拿過來，周邊出現了虹吸效應」，指北京應帶頭把集聚功能轉為協同輻射，「獨樂樂與眾樂樂，孰樂？肯定是要把大家帶起來一起歡樂才是最大的幸福」。他表示，北京中心城區不再貪大，並將把雄安新區和通州作為北京「兩翼」，承接遷離北京的人口及企業等。

津：錯位發展 承接京冀產業鏈

同場的天津市委副書記金湘軍則補充道，天津要與北京、河北錯位發展，按中央政策定位為「一基地三區」，即全國先進製造研發基地、北方國際航運核心區、金融創新運營示範區、改革開放先行區；例如北京做自主創新，天津則承接產業鏈、做先進製造研發，而河北則可集中於產業大規模拓展。同時，金稱，天津港可以做北京和雄安新區最方便的港口，而到天津註冊運營融資租賃的，「既有央企，也有北京市的企業，有河北省的企業，大家都合作得非常好」。

沈燕媚、王佩凡、林迎 明報二十大採訪組 北京報道

（中共二十大）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676