多國多黨賀二十大 北京：相信中國復興

汪文斌稱，各方還表達了對發展對華關係的高度重視，願進一步鞏固同中國的友誼和伙伴關係。

據此前新華社消息，朝鮮、越南、老撾、古巴黨中央發來賀電賀函，此外，發來賀電賀函的還有南非非國大主席、總統拉馬福薩，阿根廷正義黨主席、總統費爾南德斯，斯里蘭卡統一國民黨領袖、總統維克拉馬辛哈，塔吉克人民民主黨主席、總統拉赫蒙，吉爾吉斯總統扎帕羅夫，蒙古人民黨主席、政府總理奧雲額爾登，俄羅斯統一俄羅斯黨主席、俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫等。

中國國民黨中央委員會在16日亦致中共中央的賀電中表示，希望兩黨持續溝通、真誠合作、深化互信、求同存異，共同增進兩岸人民權益福祉，努力維護台海和平穩定，開創兩岸關係繁榮發展。

中新社稱，當日中共中央覆電表示，當前台海形勢愈益複雜嚴峻，期盼兩黨把握大局，體察大勢，堅守大義，在既有共同政治基礎上加強溝通，增進互信，深化合作。此外，中國的各民主黨派中央、全國工商聯分別發來賀信。

（中共二十大）