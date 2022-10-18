曼城華領館外示威爆衝突 居英港人被毆

示威者被拖入領館

英媒「BBC中文網」及路透社報道，當日一批「捍衛港人陣線」中人在中國駐曼城領事館外集會，人數約40。集會初時和平進行，有人拉起抗議中國的橫額及習近平諷刺漫畫。隨後有多人從領事館內走出，腳踹、推倒及取走部分示威用品，部分人身穿頭盔及保護衣。此舉引起在場集會人士不滿，雙方爆發衝突。

現場短片顯示，雙方在領事館大門口不斷拉扯及扭作一團，其中一名示威者一度被拖入領事館閘內，遭到拳打腳踢，當地警方隨後上前阻止，並幫助該名示威者離開領館。受襲示威者Bob事後對美國之音表示，他全身多處有傷痕，「我被拉進去之後被拳打腳踢，臉上有傷痕，有流血、腫，頭上有頭髮被扯走，有腫傷，頸、背脊都有瘀傷，腰也有點痛」。

中領館對侮辱元首畫像表憤慨

對此中領館回應BBC中文網查詢時表示，對「一小撮『港獨』分子未經批准」在領館外聚集，並懸掛侮辱中國元首畫像，表示「強烈憤慨和堅決反對」，要求英方「確保我領事機構和人員的安全與尊嚴」。

英議員促內政大臣外相跟進

報道指出，目前英國警方表示事件已進入調查程序，但拒絕進一步回應。不過，多名英國國會議員呼籲需要緊急調查事件，凱恩斯（Alicia Kearns）在Twitter表示，不能接受中國共產黨把他們襲擊示威者及打壓言論自由的做法，引入英國街頭，要求內政大臣和外相跟進。

（中共二十大）