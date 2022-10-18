能源局：雙碳目標是「主動要做」 推動電能替代

【明報專訊】昨日上午的記者會，國家糧食和物資儲備局局長叢亮、國家能源局副局長任京東先後回應有關糧食儲備和中國能源資源的提問。任京東表示，「雙碳（碳達峰及碳中和）目標」事關中華民族的永續發展和構建人類命運共同體，「不是別人要我們做，而是我們主動要做」。他指出，中國能源革命、綠色低碳發展的重點在於推進煤電改造，大力推動終端用能轉型升級，加強重點用能領域節能降碳，積極推進電能替代，力爭到2025年電能佔終端用能的比例達到30%。
任京東亦就今夏四川限電情况，解釋中國能源保障問題。他提出要避免類似的事情發生，要做好5個方面。一是抓好形勢監測和運行管理。提前研判迎峰度夏、迎峰度冬電力的供需形勢，做細做實保供方案；二是協調保障發電燃料供應；三是加強煤炭電力產能建設；四是推動油氣產業高質量發展；五是大力發展清潔能源。
中國人均糧食產量超國際安全線
叢亮則表示，中國糧食安全形勢是好的，做到了把中國人的飯碗牢牢端在自己手中，而且裏面裝的主要是中國飯。他說國人均糧食產量達到483.5公斤，即使不考慮進口的補充和充裕的庫存，僅僅是人均糧食產量就已經超過國際上公認的400公斤的糧食安全線。
叢亮又稱會完善國家儲備體制機制。完善儲備模式，進一步增強儲備實力，並充分發揮儲備功能作用。探索完善國家儲備市場調節機制，更加精準地把握吞吐調節的時度效，服務大宗商品保供穩價，維護初級產品供給的安全和穩定。