能源局：雙碳目標是「主動要做」 推動電能替代

任京東亦就今夏四川限電情况，解釋中國能源保障問題。他提出要避免類似的事情發生，要做好5個方面。一是抓好形勢監測和運行管理。提前研判迎峰度夏、迎峰度冬電力的供需形勢，做細做實保供方案；二是協調保障發電燃料供應；三是加強煤炭電力產能建設；四是推動油氣產業高質量發展；五是大力發展清潔能源。

中國人均糧食產量超國際安全線

叢亮則表示，中國糧食安全形勢是好的，做到了把中國人的飯碗牢牢端在自己手中，而且裏面裝的主要是中國飯。他說國人均糧食產量達到483.5公斤，即使不考慮進口的補充和充裕的庫存，僅僅是人均糧食產量就已經超過國際上公認的400公斤的糧食安全線。

叢亮又稱會完善國家儲備體制機制。完善儲備模式，進一步增強儲備實力，並充分發揮儲備功能作用。探索完善國家儲備市場調節機制，更加精準地把握吞吐調節的時度效，服務大宗商品保供穩價，維護初級產品供給的安全和穩定。

（中共二十大）