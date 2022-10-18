發改委：全力支持港澳深度參與大灣區

趙辰昕說，十八大以來，中共總書記習近平親自謀劃、親自部署、親自推動粵港澳大灣區建設，5年來取得明顯成效，包括「1+N」規劃政策體系逐步構建，橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台深入推進，國際科技創新中心建設穩步推進，現代產業體系加快構建，基礎設施互聯互通提速提質，規則銜接機制對接不斷加強，宜居宜業優質生活圈逐步構建，港澳居民在內地生活發展更加便利。

打造高質發展典範

他強調，在此過程中，黨中央始終把支持香港、澳門作為重要着力點，不斷優化提升中心城市功能；未來將聚焦科技創新、產業協同、民生改善等重點領域，以橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台為引領，加快推動大灣區國際科創中心建設，完善大灣區國際科創中心「兩廊」、「兩點」（廣深港、廣珠澳科技創新走廊，河套、橫琴兩點）架構體系，有序推進市場一體化，優化提升世界級機場群、港口群功能，加強公共服務領域共建共享，打造國際一流灣區和高質量發展典範。

（中共二十大）