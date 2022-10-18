否認搞「自給自足」 發改委：理解錯誤 強調門會愈開愈大 加大吸引外資力度

明報二十大採訪組北京報道

因應今年疫情反覆，世銀等國際機構與投行分析師將今年中國經濟增長預測由5%下調至3%左右。趙辰昕在記者會回應稱，雖然今年3、4及7月份，受外部環境、疫情、極端天氣等一些超預期因素影響，月度經濟有所波動，但隨着疫情防控、穩經濟政策持續發力，第三季經濟已明顯回升。

「以國內為主」 非指封閉單循環

趙辰昕亦反駁有關中國要如何實現更加自給自足經濟的提問，表示如認為「以國內大循環為主體」，就意味着中國要在對外開放上大幅收縮，甚至要搞自給自足的經濟，是錯誤理解。他又稱，中共總書記習近平曾多次強調，構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環；並重申中國在堅定實施擴大內需戰略的同時，亦將加快建設更高水平開放型經濟新體制，促進國內國際循環順暢聯通。

避防疫一刀切 保重要供應鏈暢通

趙辰昕亦趁機向外資喊話，表明中國將加大吸引外資的政策力度，擴大鼓勵外商投資的範圍，為外資提供更吸引的政策環境，進一步推動重大外資項目落地，提升對外資企業的服務，為外企和地方搭建投資合作平台；另外還將持續改善營商環境，落實准入前國民待遇加負面清單管理等制度，在做好疫情防控的前提下，為國際投資交流合作提供更多便利。趙重申對外開放是中國的基本國策和鮮明標識，中國擴大高水平開放的決心不會變，未來中國開放的大門只會愈開愈大。

趙辰昕還回應了有關疫情期間產業鏈供應鏈受阻的問題，他强調要穩定工業生產。嚴格落實疫情防控「九不准」要求，全力杜絕隨意關停產業鏈重點企業和涉及民生保供的重點企業，堅決避免防控簡單化、一刀切和層層加碼等問題，努力確保工業園區有序運轉、企業能夠正常生產經營。持續做好物流保通保暢、能源與原材料安全保供，確保重要產業鏈供應鏈暢通運轉。

台學者：改革開放須審時 少提非退步

對於中國未來是「自給自足」還是「門開更大」，台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌對本報指出，雖然二十大報告中有關「改革開放」出現的次數比過去歷屆報告都少，但並不代表改革開放在退步，他認為二十大報告裏其實到處是改革和開放的痕迹，例如供給側、科創戰略、一帶一路及外交那些部分。而且改革開放也要審時度勢，現在中國面對的國際環境是被西方針對打壓，如此環境難再跟過去40年間的改革開放進程相提並論，所以如今報告提不提這個詞，其實意義不大，因為改革開放已在習的全局戰略中有了新的變體與替代。

（中共二十大）