習讚廣西脫貧「10年偉大變革生動縮影」

習近平在討論中指出，二十大報告闡述了中國式現代化的中國特色和本質要求。中國式現代化扎根中國大地，切合中國實際。他表示，希望廣西各級黨委和政府團結帶領各族幹部群眾，以二十大精神為指引，深入踐行新發展理念，堅決貫徹黨中央決策部署，在推動邊疆民族地區高質量發展上展現更大作為。

稱十八大以來大政方針正確

他表示，十八大以來，廣西壯族自治區黨委和政府貫徹落實黨中央決策部署，全面打贏脫貧攻堅戰，同全國同步全面建成小康社會，民族團結、社會穩定、邊疆安寧。這些成績，體現了黨的民族政策和民族區域自治制度在祖國南疆的成功實踐，是中國新時代10年偉大變革的生動縮影。

習近平在討論中強調，實踐證明，黨的十八大以來黨中央的大政方針和工作部署是完全正確的，中國特色社會主義道路是符合中國實際、反映中國人民意願、適應時代發展要求的，不僅走得對、走得通，而且走得穩、走得好。

包括李克強、栗戰書等其他政治局常委及委員，昨亦分別參加自己當選地區代表團的分組討論。

（中共二十大）