二十大前 中管幹部全覆蓋查一遍

徐啟方表示，組織部門打出一套從嚴管理監督幹部的「組合拳」。其中包括：第一，不斷完善中國特色領導幹部個人有關事項報告制度。把領導幹部個人有關事項報告制度納入全面從嚴治黨整體設計，全面開展抽查核實，將抽查比例由每年3%到5%，提高到10%。對領導班子換屆提名人選全部查核，在二十大召開前對中管幹部全覆蓋查核一遍。

此外，規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為。從2015年開始，逐步在全國推開，共對4700多名領導幹部的配偶、子女及其配偶經商辦企業行為進行規範。第三，深化選人用人監督檢查和巡視整改。第四，打出專項整治「組合拳」，切實在解決幹部選拔任用和管理監督頑疾上用力。

規範幹部配偶及子女經商

徐啟方還談到近日中共中央辦公廳發布新修訂的《推進領導幹部能上能下規定》，稱規定明確問責、黨紀政務處分、組織處理、辭職、職務任期、退休和對不適宜擔任現職幹部的組織調整，聚焦調整不適宜擔任現職幹部，從政治表現、理想信念等方面列出了15種情形。此外，進一步優化了對不適宜擔任現職幹部的有關核實認定和調整程序、完善了有關調整安排方式。

（中共二十大）