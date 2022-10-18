中研室田培炎記者會解讀「兩個確立」：習近平是眾望所歸「人民領袖」

記者會昨在梅地亞新聞中心二層新聞發布廳舉行。田培炎在回答有關如何理解「兩個確立」（確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）的決定性意義時表示，「兩個確立」是中共在新時代取得的重大政治成果，是黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革的決定性因素。今次中共黨代會，《中國共產黨章程》將修訂。消息人士指，「兩個確立」料將寫入黨章。

消息：「兩個確立」料寫入黨章

田培炎表示，擁有堅強的領導核心、科學的理論指導是成熟的馬克思主義政黨的重要標誌，是中國共產黨創造百年輝煌、成就千秋偉業的成功密碼。歷史唯物主義科學揭示了人民在創造歷史中的主體地位，同時充分肯定傑出人物在歷史發展中的重要作用，認為每一個時代都要有自己的傑出人物，因為傑出人物能夠正確判斷時代發展大勢、洞察億萬人民共同願望，能夠提出歷史任務、明確未來奮鬥目標，具有遠大的理想追求、高超的政治智慧、強烈的歷史擔當，善於組織和依靠人民把共同願望變為現實。「習近平總書記就是我們這個偉大時代產生的傑出人物、眾望所歸的人民領袖」。

本報曾引述消息人士指，二十大後，「領袖」的尊稱將流行開來。在大會召開前一天，新華社刊發題為《我將無我，不負人民》的長篇通訊為此造勢。文章稱，「領袖來自人民，領袖引領人民，領袖造福人民。10年來，在波瀾壯闊的治國理政實踐中，習近平總書記順應時代潮流，不負人民期待，帶領億萬人民團結奮鬥，不斷把黨和人民事業推向前進」。

黨代表漸多以「領袖」尊稱習

前天下午，在各省代表團舉行的二十大報告討論會上，以「領袖」尊稱習近平的黨代表逐漸增多。在青海代表團，青海省委書記信長星代表說，「聆聽黨的二十大報告，心潮澎湃、充滿力量，由衷為我們擁有習近平總書記這樣一位卓越非凡的偉大領袖感到自豪」。

北京市委書記蔡奇已多次稱呼習近平為「人民領袖」。前天下午，在北京市代表團討論上，蔡奇說，10年一路走來，「大家發自內心感受到，習近平總書記就是新時代全黨全國各族人民的領路人，是我們衷心愛戴的人民領袖；習近平新時代中國特色社會主義思想就是照亮前進道路的燈塔，是引領實現民族復興的旗幟」。

在中共歷史上，公認的「偉大領袖」只有毛澤東一人。毛逝世後，繼任中共主席的華國鋒，曾一度被官方稱作「英明領袖」，但時間不長。未擔任過正式的黨國「第一把手」的鄧小平，則從未被稱作「領袖」。

沈燕媚、王佩凡、林迎 明報二十大採訪組北京報道

（中共二十大）

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